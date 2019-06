CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 12:00

Il pm chiede il processo per il voto viziato alle elezioni regionali del 2015 quando, secondo la Dda, alcuni dei candidati di Caserta si appoggiarono alla criminalità organizzata per il recupero di voti. Preferenze poi rivelatesi insufficiente in sede di spoglio sia per Pasquale Corvino che per Pasquale Carbone. I due rischiano il processo per scambio elettorale politico mafioso. Per loro, e per altre ventidue persone, il gup di Napoli ai primi di luglio, in fase di udienza preliminare, deciderà se disporre un processo, così come ha chiesto il sostituto procuratore Luigi Landolfi, in forza alla Dda partenopea.L'inchiesta che rischia di far finire alla sbarra, ancora una volta, l'ex vicesindaco di Caserta, nacque inizialmente per fare chiarezza sul racket dei manifesti elettorali, business storicamente nelle mani della camorra e, nel caso specifico, del gruppo di Marcianise, collegato al clan Belforte, capeggiato da Agostino e Giovanni Capone. Quasi tutti i candidati casertani al consiglio regionale campano, furono costretti a rivolgersi alla ditta dei fratelli di Marcianise per poter promuovere la propria candidatura a mezzo manifesto. Per questa ragione, una lunga serie di politici comparirà nell'eventuale processo sul banco destinato alle vittime. Non Corvino e Carbone che secondo l'accusa, dopo un primo approccio con i Capone relativo alla pubblicità elettorale, avrebbero stretto un patto con la camorra per reperire il maggior numero possibile di voti.