«Se guardiamo il dibattito della politica, ogni giorno c'è una maggioranza nuova. Non so che maggioranza ci sarà, so solo che oggi la maggioranza c'è. Ora vedo che addirittura Prodi ha chiesto di aprire a Berlusconi: è una cosa meravigliosa, come il Napoli e la Juve che fanno la pace. Io comunque non credo che Berlusconi farà un governo con questa maggioranza: lui lancia ami, ma resta nell'ambito del centrodestra. Certo, la destra di Forza Italia non è la destra della Lega», così Renzi presentando il suo libro «La mossa del cavallo» al Belvedere di San Leucio.

«De Luca ha gestito bene l'emergenza Coronavirus, basta vedere i numeri della Campania rispetto ad altre regioni». Lo ha detto Matteo Renzi a Caserta. «De Luca - ha aggiunto il leader di Italia Viva - è stato sempre puntuale nell'informazione, quanche volta è andato sopra le righe, ma conosciamo Enzo; è arrivato persino a farsi ritwittare da, una cosa che nessuno avrebbe pensato» ha concluso il senatore fiorentino.