Reprografia illecia di testi universitari a casa e vendita online dei testi: scattano sequestro e denuncia a Caianello

Copistera illegale in casa e vendita onlina di testi illegali. Denuncia e sequestro a Caianello. Scansioni integrali di costosi testi universitari e scientifici e le attrezzature per la riproduzione sono state sequestrate dalle fiamme gialle del Comando provinciale della guardia di finanza di Caserta nell'ambito di un'attività di prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione e della copia abusiva di opere editoriali.

In seguito a una segnalazione arrivata dal Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di finanza, è partita una mirata attività di indagine nei confronti di una persona, ritenuta responsabile della riproduzione illecita di numerosi testi universitari e scientifici, in formato digitale e cartaceo, e proposti in vendita attraverso le piattaforme online.

I finanzieri della tenenza di Sessa Aurunca, su delega della procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno effettuato nei giorni scorsi una perquisizione nell'abitazione dell'indagato, a Caianello.

L'intervento, fanno sapere gli stessi finanzieri in una nota, si è concluso con il sequestro di un un personal computer in cui sono state trovate, in formato digitale, le scansioni integrali di 89 opere librarie, pronte per la stampa e la rivendita illegale, un libro interamente fotocopiato a colori e rilegato e una stampante a colori.