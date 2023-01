Sottopasso pedonale di via De Martino, i lavori proseguono malgrado i ritardi e i contrattempi che hanno contraddistinto il cantiere. L'intervento di restyling, iniziato a metà dicembre, dopo oltre quattro mesi di attesa, avrebbe dovuto essere ultimato infatti entro fine anno. Così però non è stato a causa della difficoltà nel reperimento dei materiali necessari e anche per le imminenti festività natalizie durante le quali, come era prevedibile, i lavori si sono interrotti. Da qui il nuovo cronoprogramma che dovrebbe portare alla riapertura del sottopasso entro questo mese di gennaio.

Al momento si è già provveduto infatti alla sostituzione delle pompe idrovore, al rifacimento della nuova controsoffittatura e alla tinteggiatura delle pareti murarie. Mancano gli ultimi ritocchi, vale a dire, un sistema di allarme luminoso da posizionare all'esterno per allertare i pedoni in caso di nuovi eventuali allagamenti, così da garantire la pubblica e privata incolumità, e soprattutto l'installazione di una canalina scivolo per facilitare il trasporto delle biciclette lungo le scale di accesso al sottopasso. «Stiamo lavorando per ottenere il massimo risultato in termini di sicurezza ha fatto sapere l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Massimiliano Marzo in più abbiamo intenzione di abbellire le pareti con vere e proprie opere d'arte per rendere il sottopasso più accogliente e scongiurare che in futuro possa essere nuovamente bersaglio di graffitismo vandalico». Lungo le pareti qualche anno fa erano stati realizzati infatti da comitati e associazioni dei bellissimi murales che però sono stati deturpati da atti vandalici e dall'incuria che ha caratterizzato questo tratto interrato per lungo tempo.

Tra i cittadini e i commercianti della zona c'è intanto grande attesa per questa riapertura. Il sottopasso pedonale qui riveste infatti una importanza strategica perché è l'unica via di collegamento tra via De Martino, via Ferrarecce e via Vivaldi-via Acquaviva quando i due passaggi a livello sono chiusi in attesa del transito dei numerosi treni che attraversano questa porzione di città. Negli ultimi cinque mesi, da quando cioè il tunnel è stato chiuso a seguito dell'ennesimo allagamento, i pedoni hanno dovuto far fronte ad una serie di disagi che si prolungano ancora oggi. A partire dai lunghi tempi di attesa davanti alle sbarre, esposti alle intemperie per l'assenza di pensiline. Fino alle numerose cadute sull'asfalto di quanti, soprattutto anziani, hanno preso l'abitudine di correre nell'attraversare i binari per timore di non fare in tempo e rimanere bloccati da un lato o dall'altro della strada anche per venti minuti.

L'avvio dei lavori, lo scorso tredici dicembre, è stato dunque accolto con entusiasmo da tutti anche se chi vive e frequenta il quartiere ha constatato sin da subito che i tempi si sarebbero allungati in virtù del fatto che c'erano soltanto due operai, che lavoravano solo mezza giornata e neanche tutti i giorni. Per questo cantiere il Comune di Caserta ha previsto una spesa di quasi ventimila euro di fondi di bilancio. L'auspicio dei cittadini è che nell'importo siano compresi anche i lavori di copertura delle tre scale di accesso (quelle di via De Martino, via Ferrarecce e via Acquaviva) per riparare i pedoni e i ciclisti ed un servizio di apertura e chiusura del percorso interrato per preservare il più possibile questo tratto quando sarà ultimato.

Sono in tanti infatti a sostenere la necessità che il sottopasso venga chiuso nelle ore notturne affinché non venga più deturpato e non torni ad essere ricovero per tossicodipendenti, persone ubriache e senzatetto come avvenuto in passato. Un'ultima richiesta riguarda infine la possibilità di installare un impianto di videosorveglianza che possa garantire la sicurezza dei cittadini e sottrarre il tunnel agli atti di teppismo e vandalismo.