Scuola secondaria di primo grado Collecini off-limits da una settimana. Al plesso di San Leucio sono in corso infatti alcuni saggi per verificare la vulnerabilità e quindi la staticità dell'edificio. «Un intervento che avremmo dovuto effettuare già da qualche tempo fa notare l'assessore alla Pubblica istruzione, Enzo Battarra ma che, su richiesta del dirigente scolastico, abbiamo rinviato in attesa che terminassero le attività didattiche». Qualche disagio però questi controlli l'hanno comunque creato. Gli studenti del terzo anno stanno infatti sostenendo gli esami nel plesso di Castel Morrone. «Non potevamo rimandare oltre l'intervento chiarisce l'assessore per motivi tecnici e anche burocratici».

Intanto. Si tratta nel dettaglio dell'abbattimento e della ricostruzione della scuola primaria e dell'infanzia "Lombardo Radice" di via Roma, della riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale di viale Cappiello e della realizzazione del nuovo polo innovativo per l'infanzia che sorgerà tra via Patturelli e viale Beneduce. Quasi sei milioni di euro di fondi Pnrr, questo l'importo complessivo destinato ai tre cantieri che dovrebbero partire a settembre.

Entro il 20 giugno infatti il Comune dovrà indire la gara per un appalto integrato, l'aggiudicatario dovrà dunque realizzare il progetto definitivo e quello esecutivo e poi svolgere i lavori. Il polo per l'infanzia di via Patturelli, per il quale è previsto un investimento da 2,3 milioni di euro nell'ambito del programma "Futura la scuola per l'Italia di domani", potrà contenere quattro sezioni, uffici ed una sala refettorio, prevedendo il collegamento con l'asilo comunale e integrandosi nel percorso scolastico dell'istituto comprensivo Da Vinci-Lorenzini. Potrà ospitare fino a sessanta bambini, dopo la ristrutturazione, l'asilo nido di viale Cappiello per il quale sono state stanziate risorse per 1,7 milioni di euro.

Tra i lavori previsti ci sono l'adeguamento sismico della struttura e la riqualificazione energetica ed impiantistica. La realizzazione di un refettorio, il recupero architettonico dei fronti esterni e la rifunzionalizzazione degli ambienti interni. Relativamente alla scuola Lombardo Radice, invece dell'attuale complesso a forma di L, sorgeranno due edifici distinti per scuola primaria e dell'infanzia che avranno dimensioni più contenute rispetto a quelle attuali. Le soluzioni tecniche adottate per gli interventi saranno fortemente innovative, al fine di rendere la struttura energeticamente autonoma. Sulle coperture saranno installati pannelli fotovoltaici utili a garantire l'energia necessaria a coprire i fabbisogni del complesso. Gli infissi e gli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria saranno orientati all'efficienza energetica e al contenimento dei consumi.

«Si tratta di tre interventi ha spiegato il sindaco Carlo Marino di fondamentale importanza, che testimoniano la grande attenzione che stiamo dedicando alle scuole, anche grazie alla capacità che abbiamo avuto nell'intercettare finanziamenti nell'ambito del Pnrr». «Questi interventi ha aggiunto l'assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Marzo sono innovativi, ecocompatibili e si propongono di offrire ai bambini tutti i servizi necessari e tipici di una scuola moderna e all'avanguardia».