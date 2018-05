Mercoledì 23 Maggio 2018, 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato definitivamente senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva applicato al professor Manlio Ingrosso, già docente di Diritto Tributario nonchè ex presidente della Facoltà di Economia dell'Università Vanvitelli, la misura interdittiva dall'esercizio dell'attività accademica, statuendone così la illegittimità originaria. La difesa (avvocati Alfredo Guarino e Francesco Carotenuto) ha sostenuto la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati e comunque l'estraneità del prof. Ingrosso agli stessi, nonché l'originaria mancanza delle esigenze cautelari. La misura era stata adottata nell'ambito del procedimento penale pendente innanzi alla Procura di Firenze relativo a presunte irregolarità nello svolgimento degli esami di abilitazione per professore universitario in materia di diritto tributario.