Riapre dopo oltre 10 anni la palestra del “Nervi”, ristrutturata con fondi della Provincia

È stata inaugurata questa mattina la nuova palestra dell’Istituto “Nervi Solimena” di Santa Maria Capua Vetere (sede di via Napoli dell’ISISS Righi-Nervi-Solimena), realizzata con circa 150mila euro di fondi propri della Provincia di Caserta. Con il presidente della Provincia Giorgio Magliocca e la dirigente scolastica Alfonsina Corvino, hanno partecipato alla breve cerimonia il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, i consiglieri provinciali delegati rispettivamente all’Edilizia scolastica, Gerardo Capitelli e all’Agis, Gaetano Di Monaco, il dirigente del Settore Edilizia della Provincia Paolo Madonna con il suo staff, una delegazione di docenti e studenti della scuola.

«E’ la seconda palestra che inauguriamo in due giorni, dopo il quella del Garofano di Capua – ha detto il presidente Magliocca – ed altre due saranno riaperte la prossima settimana all’Amaldi, sempre qui a Santa Maria Capua Vetere e al Quercia di Marcianise.

E prestissimo, grazie anche ai fondi Pnrr, avremo un patrimonio scolastico provinciale completamente rinnovato: oltre il 50% degli istituti scolastici di Terra di Lavoro saranno oggetto di interventi di ammodernamento e messa in sicurezza. La ristrutturazione di questa palestra, però, ha per noi un valore ancora maggiore - ha concluso il presidente - per due motivi, perché la riapriamo dopo più di dieci anni di abbandono e perché è stata completata esclusivamente con fondi della Provincia».

«Investire sullo sport nelle scuole significa fare un investimento sui cittadini del futuro e il ragazzo che fa sport, specialmente di squadra, è un giovane che si abitua a principi fondamentali nella vita che formano cittadini migliori»., ha aggiunto il sindaco Antonio Mirra.