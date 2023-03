Giornate Fai di primavera, Ferrarelle apre al pubblico il parco delle sorgenti

Ferrarelle Società Benefit conferma l’impegno nel custodire e valorizzare il territorio e il patrimonio artistico e culturale, concretizzato tramite il sodalizio che, avviato nel 2006, vede l’azienda a fianco di FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets.

Una collaborazione che prevede, tra le altre attività, la presenza di Ferrarelle nelle vesti di acqua ufficiale della 31° edizione delle «Giornate FAI di Primavera»: in Campania i visitatori avranno l’opportunità di scoprire anche il Parco Sorgenti di Riardo, in provincia di Caserta, in programma sabato 25 e domenica 26 marzo. Un luogo speciale che rappresenta non solo un unicum a livello naturalistico – qui, infatti, ha origine la naturale effervescenza di Ferrarelle – ma anche un esempio eccellente di azienda bioagricola con la Masseria delle Sorgenti.

Nel corso degli anni, la partnership con il Fai è cresciuta, evolvendosi e oggi vede Ferrarelle impegnata ancora di più, in veste di partner degli eventi istituzionali a livello nazionale - quale membro dell’annuale Convegno Nazionale dei Delegati e dei Volontari Fai - e attraverso il sostegno al Calendario «Eventi nei Beni del FAI». Inoltre, dal 2020, il Vicepresidente di Ferrarelle Società Benefit, Michele Pontecorvo Ricciardi, è stato nominato Presidente Regionale FAI Campania.

«In quanto gestori di un bene pubblico come l’acqua, crediamo da sempre che il nostro business non possa prescindere da un senso di responsabilità assoluto verso l’ambiente, il territorio e le persone. Insieme a Fai ci impegniamo attivamente per preservare il patrimonio della nostra penisola, restituendo alla comunità la possibilità di fruire dei tesori d’arte e natura nel nostro territorio. Le Giornate FAI di Primavera rappresentano, infatti, un’occasione speciale per scoprire nuovi luoghi e tesori dalla bellezza inaspettata, come il Parco Sorgenti di Riardo, che rappresenta un gioiello dell’Alto Casertano che siamo orgogliosi di raccontare», dichiara Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente Ferrarelle Società Benefit e Presidente Regionale di FAI Campania.

I visitatori avranno la possibilità di scoprire bellezze italiane solitamente inaccessibili al pubblico e di contribuire alla custodia e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano versando un contributo libero, suggerito a partire da 3 euro.

La collaborazione tra Ferrarelle Società Benefit e FAI ampliata nel 2010 proprio con il piano di valorizzazione del Parco Sorgenti di Riardo (CE), che custodisce le fonti delle acque minerali Ferrarelle, Santagata e Natía, ed il restauro conservativo dell’antica Masseria Mozzi e la messa a dimora di piante, alberi e colture tradizionali, l’avvio di coltivazioni di olio e miele e di attività di ristorazione.