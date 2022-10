Ricariche auto elettriche Castel Volturno è al top

Il taglio delle accise disposto ieri sera dal Consiglio dei Ministri serve a contenere i rincari dei carburanti fino a metà novembre, ma ormai sono sempre di più i consumatori che programmano i futuri acquisti, crisi permettendo, in direzione dell'elettrico. Declinato come full electric e plugin hybrid, termini a cui dovremo abituarci sempre più spesso.



Uno dei fattori chiave però di queste nuove frontiere del mercato e di progressiva elettrificazione del trasporto privato è la disponibilità di un'adeguata infrastruttura di ricarica. Perché se acquistiamo un'auto elettrica e poi dobbiamo spostarci di chilometri o affrontare lunghe file di attesa magari aspettiamo un po'. Per la verità la diffusione della rete è continua, ed anche il Pnrr ha previsto fondi in questa direzione. Le previsioni ci dicono che per il 2026 non dovrebbero esserci più problemi di questo tipo.

Ma intanto com'è la situazione in provincia di Caserta? Anticipiamo che per quanto riguarda i centri maggiori corre una bella differenza tra la situazione di Castel Volturno e quella di Mondragone. Ma andiamo a leggere i numeri nel dettaglio. E lo facciamo grazie ad uno studio del Sole 24Ore, che ha incrociato i dati di Go Electric Stations (e-mobility service provider fondata nel 2014 e che ha sviluppato l'app Nextcharge per la geolocalizzazone delle colonnine di ricarica e gestire i rifornimenti durante i viaggi) con quelli della ricerca sperimentale di Istat con i dati di OpenStreetMap sulla lunghezza delle strade aperte al traffico stradale.



Ne viene fuori una mappa aggiornata che rende l'idea di quante possibilità di ricarica abbiamo nella nostra città se acquistiamo un'auto elettrica.

Scopriamo quindi che in provincia il territorio con più colonnine è Castel Volturno: se ne contano infatti 41, anche più di Caserta dove ce ne sono 38. Numeri alti anche a Casagiove (21), Gricignano d'Aversa (11), Casaluce (11 anche qui) e Santa Maria Capua Vetere (10). Situazione buona anche a Capua (8), Macerata Campania e San Nicola la Strada (in entrambi i casi ce ne sono 6), Lusciano, Teverola e Maddaloni (5).



Diventa un po' più difficile a Casal di Principe e Sant'Arpino (4), molto più difficile nel resto della provincia. Marcianise e Orta di Atella contano solo due colonnine di ricarica, mentre è lungo l'elenco di quei centri con una sola colonnina. Ricomprende Sessa Aurunca, Trentola Ducenta, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, San Marcellino, San Cipriano d'Aversa, Teano, San Prisco e Parete. Ci sono poi alcuni fra i centri maggiori dove non ci sono colonnine censite: Mondragone, Villa Literno, Piedimonte Matese e Capodrise. In tutti questi casi bisogna spostarsi in un centro vicino, oppure approfittare di un passaggio durante il giorno, con l'incognita sui tempi che però ha il suo peso determinante.



Certo, siamo ancora sotto la media nazionale: in Italia (che peraltro si trova agli ultimi posti in Europa) ce ne sono 2,3 ogni 100 km; è possibile dunque trovarne all'incirca uno ogni 43 km di strada presente. Ma, ovviamente, le differenze territoriali sono ampie: al top per diffusione in questa classifica troviamo Aosta, con 7,1 stazioni ogni 100 km e Bolzano, con 6,9. Questo significa che nelle due province alpine è possibile incontrare una stazione ogni 14km. Una soluzione interessante può essere quella di sfruttare gli incentivi per i pannelli solari acquisendo così una lodevole autonomia energetica. Ma intanto quanto costa ricaricare l'auto elettrica? Gli importi si aggirano attualmente intorno ai 40 centesimi di euro al kWh fino a 22 kW di potenza. Si sale poi fino a 50 centesimi per quelle fino a 50 kW, mentre per le stazioni ultrafast fino a 350 kW si arriva agli 80 centesimi. L'autonomia di una ricarica completa si aggira invece intorno ai 300 chilometri.