Ricercato da ottobre 2022 arrestato dopo un lungo inseguimento

Ricercato viene arrestato dagli agenti di polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere al termine di un lungo inseguimento, partito dall'area mercato e concluso sul territorio di San Tammaro. L’uomo era ricercato dal mese di ottobre del 2022 ed era destinatario di un ordine di arresto emesso dalla Procura di Forlì.

Gli agenti sammaritani, nel corso di un'azione di controllo del territorio, sono intervenuti durante la fiera settimanale dove hanno individuato due persone con atteggiamento sospetto, entrambi residenti nel napoletano, sventando un tentativo di truffa della “ruota bucata” ai danni di un anziano.

I due si sono dati alla fuga a seguito dell’intimazione dell’alt da parte della polizia municipale.

Al termine di un lungo inseguimento, una delle persone è stata denunciata a piede libero mentre l'altra, grazie ad un'azione sinergica con la Questura di Napoli, è stata tratta in arresto e condotta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

«Al Tenente Borrozzino, al Sottotenente Bonavolontà e agli agenti Onza, Caruso e Russo, va il ringraziamento di tutta la comunità cittadina per l'attaccamento alla divisa che, anche in questa occasione come in altre precedenti, si manifesta sempre fortissimo», scrive l’amministrazione comunale in una nota.