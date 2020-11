Ricoverato per Covid, il compleanno organizzato da medici e infermieri

Compie gli anni, ma è in un letto di ospedale a combattere contro il virus. Le candeline, soffiate dal lì, hanno un sapore diverso. Michele non l'ha data vinta al Coronavirus, non nel giorno del suo compleanno. Complici, i medici e gli infermieri del reparto Covid dell'ospedale "Melorio" Santa Maria Capua Vetere che dosano, ogni giorno, terapie e umanità in un momento in cui la provincia di Caserta soffre e conta i suoi morti: due giorni fa, 11 decessi in un solo giorno. Un numero altissimo di vittime per 104 Comuni stretti nella morsa del virus. E così, per il compleanno di Michele, un paziente ricoverato da una settimana a Santa Maria, i camici bianchi sono entrati nella stanza e hanno cantato «Tanti auguti a te». Lui ha guardato stupito la scena: sofferente, ma contento. E con tutto il fiato che gli restava ha spento le candeline. L'anno scorso, aveva festeggiato il compleanno con la sua famiglia e pensava di farlo anche stavolta, ma senza rendersene conto è finito in un incubo. Per fortuna, l'umanità ritorna sempre lì dove si combatte e dove, anche, sono morti dei pazienti senza avere accanto i loro familiari. La famiglia, ora, sono i sanitari - giovanissimi, a volte - che cercano di fare il possibile in una regione con posti letto, ma non con pochissimo personale.

