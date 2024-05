Al Comune di Caserta si torna a parlare di biodigestore a Ponteselice. Lo spunto è fornito dalla relazione di verificazione inviata dal Ministero dell’Ambiente al Tar Campania e resa nota ieri nell’ambito del ricorso presentato nel 2020 contro l’amministrazione del capoluogo dai Comuni di Capodrise, Casagiove, Recale e San Nicola la Strada, Legambiente e dagli ex consiglieri di Speranza per Caserta, Norma Naim e Francesco Apperti, rappresentati dall’avvocato Paolo Centore.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della delibera di giunta numero 79 del 26 giugno 2020 con la quale veniva approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell’impianto di smaltimento rifiuti nella zona industriale di Ponteselice. Dopo una serie di ordinanze, tutte disattese dal Comune, con le quali il Tar chiedeva chiarimenti sulla volontà dell’Ente di insediare questo tipo di impianto, nel luogo indicato nel 2020, malgrado il parere negativo della Soprintendenza (il lotto in viale Mattei ricade infatti nel Piano territoriale paesistico ed è sottoposto a vincolo), la mancata attuazione della Via (Valutazione di impatto ambientale) e la revoca dei finanziamenti da parte della Regione, il Tar ha disposto una verificazione effettuata da un funzionario indicato dal Ministero che ha rivolto al Comune gli stessi quesiti contenuti nelle ordinanze del tribunale.

Lo scorso 8 aprile è giunta la risposta dell’Ente che, attraverso il dirigente del settore Urbanistica, Francesco Biondi, con nota numero 65810, ha comunicato che «sussiste ancora l’interesse alla realizzazione dell’impianto» e che il Comune ha presentato ricorso al Tar contro il parere negativo della Soprintendenza e contro la revoca del finanziamento da parte della Regione Campania. In relazione poi alla individuazione del sito, il dirigente specifica che «la collocazione a Ponteselice è stata scelta in quanto zona a destinazione industriale ricompresa nel piano Asi». A supporto delle sue dichiarazioni c’è poi il Programma triennale delle opere pubbliche, approvato con delibera di giunta numero 49 del 25 marzo scorso, che prevede la realizzazione dell’opera con copertura finanziaria da individuare.

Fin qui il dato tecnico e amministrativo ufficiale che tuttavia, stando ai bene informati, devierebbe in parte dalla linea politica dettata dal sindaco Carlo Marino che sembrerebbe intenzionato, come più volte annunciato, ad abbandonare il sito di Ponteselice ma probabilmente non il progetto del biodigestore. Anche se l’ordinanza del Tar fa notare che l’impianto è scomparso dal nuovo Piano d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani aggiornato con delibera numero 4 del 5 marzo scorso mentre invece figurava nel piano precedente datato 2020. «Ancora una volta non c’è chiarezza sulle intenzioni di questo Comune in merito al biodigestore - fa notare l’ex consigliera Norma Naim - da una parte sostengono di voler andare avanti con il progetto ma nel frattempo non attivano l’obbligatoria procedura di Via».

E intanto al Palazzo di Città c’è chi insinua che il vero motivo per il quale l’Ente avrebbe presentato ricorso contro la Sovrintendenza e contro la Regione, asserendo di voler ancora realizzare l’impianto, sarebbe da ricercare nella necessità di tutelare il Comune dal rischio di dover restituire i circa 2,6 milioni di euro già spesi per la progettazione. L’udienza di merito è attesa per il prossimo 3 luglio. In quella data i giudici dovranno stabilire se annullare oppure no la delibera con la quale è stato approvato il progetto del biodigestore per lo smaltimento di 40mila tonnellate di rifiuti annui.

Una buona nuova giunge invece dall’area Lo Uttaro. È pronto e andrà in giunta domani il progetto di fattibilità per la messa in sicurezza della discarica Ecologica Meridionale. Lo studio dovrà poi passare al vaglio della conferenza di servizi, si spera entro fine giugno, per le opportune modifiche, poi si procederà con la fase esecutiva. L’intervento del valore di 6,5 milioni di euro riguarderà una superficie di circa 58mila mq.

«Il Comune - ha detto il sindaco Carlo Marino - sta facendo la propria parte per tutelare il territorio e ridare salubrità a quei luoghi che hanno pagato a caro prezzo alcune pessime scelte compiute nel passato». «Siamo i primi in Italia - ha aggiunto l’assessore all’ambiente, Carmela Mucherino - ad aver presentato il progetto per questa linea di finanziamento ministeriale».