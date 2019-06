CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Giugno 2019, 14:00

Rifiuti abbandonati sistematicamente in strada, discariche a cielo aperto sequestrate in otto diversi punti della città, 176 casi di violazioni ambientali e segnalazioni quotidiane da parte degli operatori del servizio di igiene urbana, del gruppo ispettivo del Comune e dei cittadini per il mancato rispetto dell'ordinanza che regola la raccolta differenziata. Questo il quadro generale sullo stato dell'ambiente a Caserta che emerge dal bilancio dei primi sei mesi di attività del 2019 da parte del nucleo di Polizia ambientale dei vigili urbani. Un nucleo, formato da appena quattro unità, cui spetta il compito di rilevare e punire i reati ambientali di ogni tipo e svolgere una nutrita serie di attività parallele quali il monitoraggio dei fabbricati dismessi e abbandonati, il controllo delle emissioni sonore e il contrasto dell'inquinamento ambientale, e ancora le deiezioni canine, il maltrattamento degli animali, la salvaguardia del verde pubblico, l'igiene urbana.