Martedì 15 Gennaio 2019, 12:05

Sono finiti ai domiciliari gli imprenditori Armando, Antonio e Nicola Diana, l’accusa per loro è il concorso esterno in associazione mafiosa. Titolari di importanti aziende di trasporti e trattamento rifiuti, avrebbero per decenni goduto dei favori del clan dei Casalesi, fazione Zagaria. L’inchiesta, coordinata dalla Dda della Procura di Napoli diretta da Giovanni Melillo, ha portato alla luce uno scenario di compiacenza e contiguità che sarebbe andato avanti sin dagli anni 90 quando addirittura i tre si aggiudicavano terreni all’asta in Emilia Romagna grazie alla forza intimidatrice del clan, all’epoca capeggiato tra gli altri da Dario De Simone, pentito di lungo corso.Le misure sono state eseguite dalla squadra mobile di Caserta - guidata da Filippo Portoghese - al culmine dell’inchiesta coordinata dal pool diretto dal procuratore aggiunto Luigi Frunzio (pm Alessandro D’Alessio e Maurizio Giordano). Nel corso della mattinata, la polizia ha proceduto anche dal sequestro preventivo di una serie di società controllate dai Diana.