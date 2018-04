I Carabinieri del Nucleo investigativo di Caserta e della compagnia di Maddaloni hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 2,1 milioni di euro, emesso dal gip di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Francesco Iavazzi, amministratore unico della Impresud srl e della Ecologia Iavazzi srl, ditte specializzate nel servizio di smaltimento di rifiuti di natura organica provenienti dalla raccolta differenziata. I reati contestati sono falso e truffa aggravata ai danni dei Comuni di Caserta, Maddaloni e San Nicola La Strada. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Iavazzi e le aziende avrebbero alterato i dati inerenti ai quantitativi di rifiuto umido-organico conferiti rispettivamente dal Comune di Caserta dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2015 e dal Comune di San Nicola La Strada dal 1° gennaio 2011 al 31 luglio 2013 nello stabilimento della ditta Impresud, e dal Comune di Maddaloni dal 1° marzo 2014 al 30 giugno 2015 allo stabilimento della ditta Ecologia Iavazzi.



In particolare, spiega il procuratore di Santa Maria Capua Vetere Maria Antonietta Troncone, «veniva attestato il conferimento di quantitativi di rifiuti di gran lunga superiori a quelli effettivamente trasportati, con evidente aggravio per le casse comunali». La Procura evidenzia tra l'altro il crollo dei dati inerenti il conferimento della frazione umida a partire dal momento in cui le ditte oggetto dell'inchiesta hanno cessato la loro attività a beneficio di altri soggetti: per Caserta il peso dei rifiuti organici conferiti si è ridotto del 25,11%, per Maddaloni del 18,7% e per San Nicola La Strada del 56,3%.

Mercoledì 4 Aprile 2018, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 12:05

