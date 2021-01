Scaricano rifiuti nel centro della città, beccati dalle telecamere e multati dai vigili

AVERSA - E' arrivato in auto, nel centro di Aversa, si è guardato intorno ed ha scaricato rifiuti per strada. Poco dopo stesso rituale per un altro automobilista. Altri due inquinatori beccati dagli occhi indiscreti delle telecamere cittadine che ad oggi sono aumentate di altre cinque assicurando questa vigilanza da occhi elettronici nei luoghi a rischio sversamento.

«Questo è l’intento – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Elena Caterino - dell’attuale amministrazione, insieme alla campagna di sensibilizzazione, per combattere il fenomeno dell’abbandono rifiuti che da troppi anni esiste nella nostra città. Abbiamo infatti installato altre cinque fotocamere trappola in altrettanti punti strategici».

«Raccogliamo già – ha continuato Caterino - i primi risultati di questa importante opera che stiamo mettendo in campo da mesi. Abbiamo ripreso e sanzionato chi abbandona rifiuti in strada. Beccati in flagranza di reato altri due soggetti in due punti della città. Sono tante le persone sanzionate ed ancora continueremo insieme alla campagna di sensibilizzazione che è partita nell’ultimo mese anche grazie al l’importante lavoro che stanno svolgendo le guardie ambientali Zoofilie che hanno firmato la convenzione con il Comune, fino a debellare completamente il fenomeno».

