Deposito di pneumatici a cielo aperto Rischio roghi tra Teverola e Casaluce

TEVEROLA - «Una discarica a cielo aperto, realizzata in via Piro Consortile località San Nazzaro a pochi metri dal deposito giudiziario Marino». A lanciare l’allarme Antonio Cutillo, ex consigliere comunale di Casaluce (oggi comune commissariato) del gruppo Insieme per Cambiare. Cutillo evidenzia la presenza di decine e decine di pneumatici e di altri rifiuti di ogni genere.

Sul posto, al confine con Teverola, è intervenuto anche l’assessore all’ambiente di quest’ultimo comune per un primo sopralluogo. Il timore di tutti è che i soliti ignoti si preparino a dare fuoco agli pneumatici per cancellare qualsiasi traccia diffondendo gli ennesimi veleni nell’aria in una zona che è già tra le più colpite della famigerata Terra dei Fuochi.

