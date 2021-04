Dall'entroterra al mare un tappeto di rifiuti Lo scempio provocato dai residenti incivili

CASERTA - Dalla tenuta Prisconte a Mondragone alla foce del fiume Savone, da Santa Maria Capua Vetere a Grazzanise. E poi, c'è il canale dell'Agnena stracolmo di schiuma e scarichi tossici, dove però vivono piccole ochette e rane: le strade che dall'entroterra conducono al mare in provincia di Caserta sono costellate di rifiuti, ma la responsabilità di questo scempio ricade sui cittadini e sugli imprenditori che non smaltiscono in maniera corretta i rifiuti.

APPROFONDIMENTI L'ASSALTO Pignataro, rogo distrugge la TenutaZingaro: distrutta azienda... L'AMBIENTE Terra dei Fuochi, multe e sequestri nel maxi blitz tra Melito e...

Questa è la Terra dei Fuochi, dove ci si ammala di più di tumore rispetto al resto della Regione Campania e dove lo sversamento degli scarti è incontrollato e i roghi tossici sono all'ordine del giorno. Dopo dieci anni di annunci e promesse, nulla è cambiato. Nessuno controlla i criminali dell'ambiente.