Martedì 30 Ottobre 2018, 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il progetto di Ecopneus sulla raccolta dei pneumatici abbandonati dimostra che lo Stato può camminare insieme agli imprenditori nella lotta al contrasto degli illeciti ambientali, e che tutti ci possiamo guadagnare, sia i cittadini che gli imprenditori onesti». Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, intervenuto in prefettura a Caserta per la presentazione del progetto «Io scelgo la strada giusta» che ha permesso in cinque anni di rimuovere dalle strade delle province di Napoli e Caserta oltre ventimila tonnellate di Pfu, ovvero pneumatici fuori uso, che vengono abbandonati il più delle volte dai gommisti che non vogliono sopportare il peso economico dello smaltimento o perché hanno attività non autorizzate. «I Consorzi - ha proseguito Costa - come Ecopneus, sono nostri alleati. Confindustria deve essere considerata nostra alleata. Gli imprenditori che delinquono vanno isolati e colpiti».