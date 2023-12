Sicurezza sul lavoro, igiene urbana e allarme ambientale. È stata una mattinata di lotta ieri ad Aversa, grazie all'iniziativa dell'Unione Sindacale di Base e al comitato Stop al Biocidio Ovunque. Per il 5 dicembre era stata indetta una giornata di sciopero dai lavoratori della Tekra, la ditta che svolge il servizio di igiene urbana nella città normanna per protestare contro le condizioni del cantiere di Aversa. La sicurezza non c'è, per i dipendenti. I lavoratori, infatti, devono recarsi a Casaluce per le incombenze precedenti e successive all'espletamento del turno di lavoro. In effetti, gli operatori sono stati, però, precettati e il sindacato ha indetto un'assemblea di due ore.

Dapprima, quindi, c'è stata l'assemblea sul cantiere a Casaluce e poi un presidio davanti al Comune di Aversa con la presenza anche di rappresentanti locali di comitati e associazioni ambientaliste territoriali come Stop Biocidio e Stop allo scempio ambientale. In effetti, c'era una buona presenza dei lavoratori, anche stagionali. I manifestanti hanno ricevuto l'invito a un incontro da parte del commissario prefettizio di Aversa, Gerardina Basilicata, per il pomeriggio. Inoltre, dopo settimane di attesa, ieri c'è stata l'ufficialità della convocazione dalla Tekra ad Angri, dove c'è la sede principale dell'azienda, per domani.

Al commissario prefettizio, i manifestanti hanno spiegato che le due ex isole ecologiche di via Cappuccini e di via Perugia sono oggi due discariche abusive che non consentono ai lavoratori di avere un cantiere adeguato alle loro esigenze e, poi, ai cittadini di poter conferire ingombranti e altri rifiuti speciali. E infatti, i cittadini aversani, ormai, da quasi quattro anni sono costretti a portare i rifiuti al palazzetto dello Sport di Aversa con appuntamenti mensili o forse più. «Questo servizio comunale, indetto dalla scorsa amministrazione - affermano gli ambientalisti - aumenta gli sversamenti illeciti sul nostro territorio e il mancato controllo da parte gli addetti del settore, dato che gli appuntamenti, sono spesso rari o troppo distanti tra le giornate del cosiddetto "Svuota Cantine"». Così, gli ambientalisti hanno assistito, per esempio, all'appropriazione da parte di privati dei rifiuti conferiti dagli aversani per lo "Svuota Cantine". In pratica, vengono rubati i rifiuti.

Gli ambientalisti di Stop Biocidio hanno denunciato la presenza di alcune criticità: dalla mega discarica ai Cappuccini, dove fu riscontrata la presenza di scarti industriali provenienti da lavorazione edili e di eternit nella discarica abusiva, alle condizioni in cui versano l'ex ospedale psichiatrico Santa Maria Maddalena o, addirittura, il presidio ospedaliero San Giuseppe Moscati.

Con tanto di documentazione fotografica, sono state denunciate situazioni imbarazzanti anche perché si trovano in strutture di proprietà dell'Asl che dovrebbero essere lontane da questo tipo di problemi. Per quanto riguarda i lavoratori della Tekra, «la sede e il deposito dei mezzi, situato a Casaluce, come gli stessi container usati da ufficio e spogliatoi, sono insufficienti, logisticamente inadeguati per il numero di lavoratori che operano nell'azienda, e vanno riportati ad Aversa». «Inoltre - dicono gli operatori - il sito è situato in un'azienda di autodemolizioni a Casaluce, su di una fogna a cielo aperto, dove le norme igienico-sanitarie e ambientali non vengono rispettate, manca persino l'acqua potabile e mancano i servizi igienici adeguati per oltre 100 tra lavoratrici e lavoratori della Tekra».