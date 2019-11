© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'isola ecologica del Comune di Cellole , estesa per circa 1.800 metri quadrati, è stata sequestrata dai carabinieri del Noe di Caserta che hanno riscontrato, dopo un controllo, l'assenza di autorizzazione dell'impianto alla gestione dei rifiuti.I militari hanno trovato una enorme quantità di, di natura eterogenea. In particolare, vetro, ingombranti, carcasse di frigoriferi, pneumatici fuori uso, abiti usati, plastica, sfalci di potatura, farmaci scaduti, pile esauste, legno, carta e cartone depositati sia in cassoni, sia direttamente sul nudo terreno.Nell'area stazionavano anche due camion compattatori contenenti residui di rifiuti solidi urbani con evidente ricaduta del percolato sul suolo. I responsabili dell'isola ecologica sono stati denunciati in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per «gestione illecita di rifiuti».