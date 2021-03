Sono i residenti che scaricano rifiuti Non Terra dei Fuochi ma degli incivili

GRICIGNANO - Le manifestazioni per opporsi ai nuovi impianti rifiuti si moltiplicano da un capo all'altro della provincia di Caserta. Mobilitazione giustificata da anni di degrado e dalla diffusione di patologie. Ma ora la lotta è più complessa. Mentre la maggior parte dei cittadini si mobilita in difesa dell'ambiente ci sono ancora tanti, troppi residenti proprio in quelle zone che l'ambiente lo devastano con i loro scarichi abusivi e forniscono materiale da ardere alla Terra dei Fuochi. Un esercito di invivili, basta guardare la tipologia di rifiuti di questo video per capire che si tratta di cittadini comuni, artigiani, commerciani, titolari di imprese edili.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Bar aperto dopo le 18 con clienti all'interno, 400 euro di... LA DENUNCIA L'effigie di Marco Claudio Marcellosfregiata dai vandali:... L'AMBIENTE Discarica con le fumarole,il Comune paga un milione

© RIPRODUZIONE RISERVATA