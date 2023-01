Ci sarà anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il 19 gennaio alle 16 nella Cappella palatina della Reggia, alla presentazione del programma delle celebrazioni per i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli. Il progetto «realizzato in un'ottica di cooperazione interistituzionale mediante l'attivazione di processi di rete, quale iniziativa corale, collettiva, territoriale e nazionale», si legge nell'annuncio diffuso ieri dagli uffici della Reggia, si sviluppa intorno al tema «Luigi Vanvitelli, il maestro e la sua eredità 1773-2023».

APPROFONDIMENTI Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti Biglietteria, infopoint «San Leucio, gli affreschi in rovina per l'umidità»

Le componenti distintive del programma, predisposto dalla Reggia e dal Comune, insieme a Università, Regioni, Comuni, associazioni e istituti di cultura, sono eredità, paesaggio culturale e cooperazione. La pluralità di iniziative che si organizzeranno nel corso del 2023, «anno commemorativo della morte di Vanvitelli avvenuta a Caserta il 1° marzo del 1773 - si spiega nella nota - è oggetto di una programmazione unica e coordinata i cui valori saranno veicolati e comunicati dall'identità visiva ideata con l'Università della Campania Luigi Vanvitelli». La commemorazione costituisce anche «una preziosa occasione per valorizzare l'eredità materiale e immateriale del grande architetto e sottolineare il ruolo che ebbe come maestro, promotore di un linguaggio artistico e architettonico divenuto cifra stilistica delle sue opere e di quelle dei suoi tanti allievi.

Il progetto - si legge ancora nel comunicato - intende altresì gettare un fascio di luce sulla sua umanità, sui suoi interessi e sulla sua cultura». Intanto la Reggia si fa sempre più green. Dopo aver avviato la nuova raccolta differenziata, in collaborazione con il Conai e il Comune, da mercoledì sono a disposizione del personale di custodia cinque auto elettriche. Una novità attesa da tempo e realizzata in linea con il Piano Reggia sostenibile e nel rispetto dell'Agenda 2030, che consentirà un più puntuale controllo e una migliore tutela del bene senza danneggiare il delicato ecosistema che lo caratterizza. Le auto, a due posti, saranno utilizzate esclusivamente per spostarsi nel Parco. Una svolta verde cominciata da tempo alla Reggia che ha sposato la filosofia del risparmio e del riuso. A partire dall'attenzione persino per le piante rovinate dalle intemperie o destinate all'abbattimento. Anche in questi casi, infatti, si è cercato di dare al legno una seconda vita.