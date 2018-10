Oltre 4300 tonnellate di pneumatici fuori uso rimosse in meno di due mesi in un'area trasformata in discarica a Villa Literno, nel Casertano. È uno dei risultati degli interventi previsti dal progetto «Io scelgo la strada giusta», portati a termine nei territori delle province di Napoli e Caserta compresi nella cosiddetta «Terra dei Fuochi» da Ecopneus, consorzio responsabile della gestione dei Pfu di proprietà delle maggiori aziende che producono pneumatici. Il dato è stato diffuso questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta alla prefettura di Caserta, alla presenza del prefetto Raffaele Ruberto, cui ha preso parte anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa.



L'attività, che ha permesso di riciclare i pneumatici abbandonati e realizzare con la gomma lavorata campi di calcio e altre attività sportive in piazze e scuole dei centri più degradati, come nel quartiere napoletano di Scampia o al Parco Verde di Caivano, è stata realizzata in seguito al protocollo firmato nel giugno 2013 da Ecopneus con il Ministero dell'Ambiente (ministro Andrea Orlando, ndr), le prefetture di Napoli e Caserta e l'Incaricato del Ministro dell'interno per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania.



Negli anni scorsi sono stati rimossi e riciclati a Scisciano, nel napoletano, 8484 tonnellate di Pfu, mentre a Gianturco, nei pressi della stazione centrale di Napoli, sono stati prelevati e riciclati 6135 tonnellate. Altri interventi sono stati fatti a Calvi Risorta, nel Casertano, nel sito archeologico dell'Antica Cales, abbandonato al degrado e trasformato in discarica di pneumatici e altri materiali inquinanti. Oltre a questi interventi in aree particolari, Ecopneus ha tolto dal 2013 dalle strade di 40 comuni delle due province oltre 2000 tonnellate di Pfu, con il supporto delle aziende comunali addette alla raccolta dei rifiuti, che non hanno dovuto impegnare fondi pubblici. Il Consorzio ha infatti finanziato il progetto per quasi 5 milioni di euro, facendo dunque risparmiare ai Comuni i soldi del trattamento dei pneumatici.

Martedì 30 Ottobre 2018

