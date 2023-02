La vita di relazione dopo la pandemia è tutta da ricostruire. Per qualcuno non è stato facile reinventarsi e uscire dallo smart working, dall'alienazione. Per altri, la pandemia ha rappresentato un momento per conoscere l'ambiente e rispettarlo, magari vivendo meglio la città, uscendo in bicicletta. E così, «Vivere è ritrovarsi insieme, per guardare al futuro, con entusiasmo e condivisione valoriale» è il tema della tredicesima edizione del Festival della Vita, progetto culturale promosso dal Centro Culturale San Paolo presieduto da don Ampelio Crema.

Alla manifestazione hanno aderito oltre cinquanta realtà con proposte di più di settanta eventi che toccheranno 35 città italiane. Il primo appuntamento ha avuto luogo a Roma, dove, nella sede della C.e.i., è stato consegnato il premio «Festival della Vita 2023» al cardinale Matteo Maria Zuppi.



Raffaele Mazzarella, ideatore e curatore del festival, sottolinea «l'intento è di promuovere la riscoperta della bellezza della cultura dell'umano percorso, per illuminare le coscienze che attraverso il Ritrovarsi possano così essere lievito nel sociale per la divulgazione di azioni che generino sempre prospettive di ben-essere della persona umana». Gli organizzatori per il 2023, in occasione del primo decennale della morte del vescovo monsignor Pietro Farina, primo sostenitore del progetto del festival, dedicheranno nella Fondazione Villaggio dei Ragazzi a Maddaloni un'intera biblioteca. Serata di gala di inizio festival ci sarà oggi a Caserta, con i saluti istituzionali di Enzo Battarra, assessore alla Cultura della Città di Caserta. Diversi gli appuntamenti nella settimana istituzionale del festival che come tradizione inizia a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio. Tre giorni fa nell'Arciconfraternita Maria Santissima Addolorata di Casolla di Caserta c'è stato il seminario sul tema: «Ritrovarsi... come Comunità. Storia della comunità di Casolla di Caserta».



Sono intervenuti don Antonio Di Nardo, Giuseppe Vozza e Bartolo Corbo. Inoltre, ieri, in mattinata, al Real Sito di Carditello c'è stato l'incontro sul tema «Vivere è... ritrovarsi tra legalità, benessere e scelte condivise: come cambia la nostra quotidianità». Sono intervenuti il direttore sito reale, Giuseppe Russo; Enzo Battarra, assessore alla Cultura di Caserta; monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, don Ampelio Crema, presidente Ccsp, Antonio Limone, direttore Istituto Zooprofilattico di Portici; Antonella Di Sorbo, presidente della Federconsumatori Provinciale di Caserta e il curatore del festival, Raffaele Mazzarella. È stato consegnato il Premio «Ambasciatore del Festival della Vita 2023» ad Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli.



Infine, oggi, alla libreria Feltrinelli di Caserta si terrà il dibattito «Ritrovarsi... come Persona Umana. Amare e rispettare il prossimo» per prendere in esame le relazioni tra i giovani e gli adulti dopo i due anni di reclusione forzata dovuta alla pandemia. Gli interventi saranno tenuti da docenti e volontari di associazioni, psicologi e pedagogisti, tra i quali Carmen Brillantino, Silveria Conte, Vincenzo De Rosa, Anna Laurenza, Angela Scogliamiglio e Renato Iaselli.