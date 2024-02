Si aggiunge un nuovo capitolo alla guerra delle antenne che vede contrapposti, nel capoluogo, il gigante delle telecomunicazioni Iliad e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Marino che ha preso una decisione definitiva sul tema della Stazione Radio Base per la rete 5G fino a 3700 Giga Hertz di potenza installata in via De Franciscis. Un vero e proprio pasticcio, visto che i lavori per la realizzazione dell'impianto si sono chiusi un anno fa con l'installazione, sul tetto del condominio, della stazione e la successiva comunicazione, da parte di Iliad al Comune, dell'avvenuta chiusura del cantiere l'8 marzo 2023. Il tema era arrivato in consiglio comunale lo scorso mese di Maggio grazie all'interrogazione presentata dal consigliere Raffaele Giovine del gruppo Caserta Decide che aveva chiesto lumi all'assessore Emiliano Casale che aveva anticipato la linea d'azione dell'amministrazione. Così, dopo mesi di battaglia, il dirigente del Settore Attività Produttive, Luigi Vitelli, ha firmato il provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela del silenzio-assenso che aveva consentito alla società telefonica di operare sul tetto del condominio di via De Franciscis.

Un pasticcio su cui l'amministrazione ha voluto indagare fino in fondo prendendo atto della documentazione presentata da Iliad a supporto dell'istanza di autorizzazione a cui gli uffici non avevano risposto. Nell'analisi della documentazione si è così scoperto, come segnalato dallo stesso ingegnere Vitelli nella determinazione 88 firmata giovedì, che Iliad ha commesso un errore nella misurazione delle distanze tra l'immobile di via De Franciscis e il plesso della vicina scuola elementare Lorenzini in viale Cappiello. L'impresa comunicava, con nota acquisita al protocollo dell'Ente il 29 gennaio scorso, che l'impianto «si colloca ad una distanza dalla scuola elementare superiore rispetto a quella di 75 metri prescritta dall'articolo 7, comma 7 del Regolamento Impianti». Per confermare quanto dichiarato Iliad ha allegato la rilevazione fotografica che è stata contestata dagli uffici comunali.

Il calcolo effettuato dai tecnici della società di telefonia mobile conta i metri che distanziano l'edificio scolastico dalla stazione radio. Un errore perché la distanza prescritta nel "regolamento per l'installazione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telefonia cellulare" doveva considerare anche l'area esterna del plesso "regolarmente utilizzata dagli studenti e dai docenti per attività didattiche e ricreative". Il dirigente dell'Ufficio Suap segnala anche che quanto dichiarato da Iliad risula viziato da errore di misurazione indicando in 71,02 metri (misurati in linea orizzontale e non dall'alto verso il basso) la distanza tra l'impianto e la scuola. Inoltre le norme comunali prevedono che, al termine dei lavori, il responsabile dei lavori debba presentare all'amministrazione la comunicazione ufficiale di conclusione delle opere con contestuale comunicazione di "inizio dell'esercizio" per consentire, entro 20 giorni dalla chiusura del cantiere, i controlli da parte dei professionisti dell'Ente sugli impianti installati.

Stando a quanto verificato dall'Ente mancano le documentazioni e gli avvisi così come Iliad non ha presentato un piano complessivo con l'indicazione dei nuovi punti di installazione delle antenne (come previsto dall'articolo 5 del regolamento comunale). L'annullamento in autotutela, nel nome del superiore interesse pubblico, è stato così reso possibile a causa di quella che il dirigente Vitelli ha definito nel provvedimento "errata rappresentazione dei fatti, in relazione a quanto dichiarato da Iliad nella documentazione prodotta ai fini dell'istruttoria" oltre che per l'incompatibilità della stazione programmata da Iliad a così breve distanza dalla scuola (in contrasto a quanto previsto dai regolamenti comunali). Nel corso degli ultimi due anni si tratta della terza contrapposizione tra l'amministrazione comunale e la società di telefonia mobile. Due tentativi di installazione di ripetitori telefonici sono stati stoppati dopo le segnalazioni di residenti e consiglieri comunali preoccupati per la localizzazione scelta. Il primo in via La Pira, a pochi metri dal luogo dove dovrebbe sorgere il nuovo padiglione dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano (e dalle abitazioni), e il secondo in vicolo Mascagni al confine con decine di palazzi residenziali del parco Cerasole. Iliad, per evitare la rimozione del manufatto, potrà entro 60 giorni ricorrere al Tar Campania contro il ritiro del silenzio-assenso.