Rissa e coltellate nella movida ad Aversa, indentificato il responsabile: è un minorenne

Il 2 ottobre scorso una violenta rissa scoppiata per uno sguardo di troppo nel cuore della movida di Aversa (Caserta) tra gruppi di giovanissimi, uno del posto e l'altro formato da minori provenienti dai comuni del vicino hinterland napoletano, provocò due accoltellati, uno dei quali rischiò la vita perché colpito ad un rene. Poco più di un mese mezzo dopo, la Polizia di Stato, sentendo tanti minorenni testimoni del fatto e grazie alle telecamere di videosorveglianza, ha identificato il responsabile dei ferimenti: si tratta di un minore di età compresa tra i 15 e i 16 anni (la Procura non ha voluto rivelare l'età) residente nel Napoletano, cui è stata notificata la misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Napoli per il reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dall'uso di armi improprie; determinanti per le indagini anche il cellulare del ragazzo, che è stato sequestrato e su cui sono stati trovati messaggi in chat relativi ai fatti del due ottobre; a casa dell'adolescente inoltre è stato trovato il coltello a serramanico usato per colpire i coetanei.

Sono tuttora in corso approfondimenti investigativi della Polizia di Stato sulle posizioni di una dozzina di minorenni per i quali potrebbe scattare una denuncia per concorso in rissa aggravata. Dalle indagini realizzate dai poliziotti del commissariato di Aversa e coordinate dalla Procura per i Minorenni di Napoli, è emerso che la rissa scoppiò per futili motivi nella centrale via Seggio tra un gruppo di minori aversani e un gruppo di coetanei provenienti dai comuni di Giugliano e Sant'Antimo; nel corso della prima fase della lite un giovanissimo fu accoltellato lievemente alla gamba sinistra. La rissa si spostò poi nella vicina via Roma, dove intervennero anche altri ragazzi, e qui l'aggressore ha accoltellato l'altro minore ad un fianco, sorprendendolo alle spalle e lesionandogli un rene. La vittima, portata d'urgenza all'ospedale Moscati di Aversa, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di asportazione del rene danneggiato; i medici hanno poi salvato il ragazzo grazie a trasfusioni di quattro sacche di sangue e tre di plasma. Le indagini si sono concentrate subito sull'hinterland napoletano, da dove si sospettava arrivasse il gruppo di ragazzi in cui vi era il responsabile del ferimento.