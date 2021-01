S. MARIA A VICO - Si ubriacano e se le danno di santa ragione. Ieri i cinque sono finiti in ospedale. La storia si ripete ogni sera da una settimana, oramai. A Parco De Lucia, a Santa Maria a Vico, nel Casertano dalle 22 in poi e fino alle 2 circa vanno in scena risse tra bande di giovani, alcuni addirittura minorenni. L'ultima si è registrata ieri sera, intorno alle 23.30 e cinque ragazzi sono finiti al pronto soccorso dello Psaut dell'ospedale "Ave Gratia Plena" di San Felice a Cancello. Dopo aver alzato il gomito, per motivi ignoti, si sono lanciati bottiglie di vetro e alcuni addirittura hanno riportato ferite da taglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando locale di Polizia Municipale e una pattuglia dei carabinieri. Il sindaco Andrea Pirozzi ha già convocato d'urgenza una riunione del comitato comunale di sicurezza e legalità.

