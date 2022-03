Violenta rissa all'esterno del fast-food Denunciati in quattro, feriti due poliziotti

S. MARIA C. V. - Violenta rissa, la notte scorsa, nei pressi di un noto fast-food nel Casertano. Ci sono almeno tre pregiudicati e un giovane - il quale compirà 18 anni il prossimo mese - tra i cinque denunciati dopo una violenta rissa scoppiata nella zona della Movida dell’Appia, a San Prisco, nei pressi del Mc Donald’s. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Santa Maria Capua Vetere, guidato dalla dirigente Cristina Mandara e i carabinieri. Nel tentativo di fermare la rissa, due agenti sono stati feriti lievemente. Altri partecipanti alla rissa, nata intorno alle 2.30 della notte scorsa per motivi ancora non chiari, sono riusciti a fuggire. I denunciati sono residenti tra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere. Nei pressi del fast-food è stato poi trovato un coltello non riconducibile però ai partecipanti alla rissa.