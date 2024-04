Rissa tra calciatori dopo il derby di San Nicola, arrivano denuncia e daspo

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato tre calciatori coinvolti nella rissa avvenuta al termine dell’incontro di Prima Categoria tra San Nicola Calcio 2009 e Academy San Nicola, disputatosi il 17 febbraio 2024 a Recale. L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Tifoserie, settore specializzato della Digos della Questura di Caserta, si è incentrata sulla ricostruzione di quanto accaduto, tramite l’acquisizione dei referti di gara redatti dall’arbitro, dal commissario di campo e dall’organo tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri, così come dei referti del 118 e dell’ospedale di Marcianise.

Da quanto emerso, la rissa è scattata al termine del match, a seguito delle condotte minacciose tenute da uno dei calciatori dell’Academy San Nicola nei confronti degli avversari e del pubblico.

Nella mischia, uno dei tesserati del San Nicola Calcio 2009, presente nell’occasione come assistente di parte con compiti di guardialinee, ha finanche utilizzato la bandierina, procurando lesioni.

I tre calciatori riconosciuti tra i partecipanti agli scontri nel rettangolo di gioco, sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata, nonché, in un caso, per lesioni aggravate. Nei loro confronti è stato avviato l’iter amministrativo finalizzato all’irrogazione della misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, meglio nota come daspo.