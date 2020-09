Risse notturne con bottiglie di vetro nel cuore di Caserta

Bottiglie di vetro lanciate in aria, rissa e feriti nel cuore della città della Reggia, in piazza Dante ma anche lungo corso Trieste. Caserta pericolosa. E' questo il risultato delle notti «brave» in centro: giovani e giovanissimi si sono azzuffati sotto gli occhi di tutti e in piena pandemia, senza mascherine: la folla ha circondato il «ring» improvvisato, alcuni riprendendo l'evento. Pochi i controlli. Tanti i feriti. Tantissimi i dubbi su una modiva non sempre controllata a Caserta. © RIPRODUZIONE RISERVATA