Venerdì 4 Ottobre 2019, 15:15

Liberi e Moderati, la lista vicina ai consiglieri regionali Luigi Bosco e Giovanni Zannini è la prima lista di centrosinistra del neo eletto consiglio provinciale di Caserta all'esito del voto conclusosi oggi presso la sede dell'ente. Lo spoglio di questa mattina ha decretato, invece, in seconda posizione la lista Forza Caserta, facente capo al presidente Giorgio Magliocca, e in terza quella del Pd con i Demoratici per Caserta facente capo a Gennaro Oliviero e Nicola Caputo. Erano 77 i candidati in corsa divisi in cinque liste: per il centrodestra erano state presentate anche quelle dei Fratelli d'Italia e Prima i casertani.I candidati alla carica di consigliere provinciale erano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Il Consiglio durerà in carica due anni ma il presidente resta Magliocca (Fi) per altri due anni. L'unico partito che aveva presentato la lista con il proprio simbolo era stato Fratelli d'Italia. L'affluenza al voto è stata del 90 per cento su 1.404 aventi diritto ovvero, consiglieri comunali e i sindaci, in carica al momento della presentazione delle liste, dei 102 comuni del Casertano.