Il sindacato di polizia penitenziaria Sappe annuncia due manifestazioni di protesta dopo «i gravi fatti» accaduti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere., il Sappe sarà in piazza davanti al carcere sammaritano «a gridare la nostra rabbia contro l'assurda spettacolarizzazione posta in essere per la notifica degli atti giudiziari ai poliziotti, avvenuta in mezzo alla strada con modalità inaccettabili e censurabili, e per chiedere tutele contro le costanti e continue aggressioni, fisiche e verbali, ai poliziotti penitenziari che sempre più spesso sono feriti, contusi, aggrediti, offesi, umiliati dai detenuti», spiega, segretario generale del Sappe. Sul posto sarà presente il responsabile dell'ufficio legale del sindacato «che ha già avuto mandato per predisporre ogni atto utile alla tutela legale dei poliziotti penitenziari».«per denunciare ai vertici - spiega ancora Capece - che il personale di Polizia penitenziaria è stanco di subire umiliazioni ogni giorno a causa di una amministrazione matrigna che non tiene affatto al benessere del personale. Arriveranno colleghe e colleghi da tutta Italia, stufi di questa situazione assurda che vede il paradosso di agenti aggrediti e poi denunciati. Noi confidiamo, lo abbiamo sempre fatto, nella magistratura, ma è inaccettabile che passi il concetto che le carceri italiane siano luoghi oscuri dove accade di tutto e di più». (Zca/Adnkronos)