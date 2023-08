Sosta a pagamento, parcometri di nuovo in funzione entro la prima decade di settembre. È partita in città l'installazione dei nuovi dispositivi, in tutto saranno 115, già programmati con le tariffe da applicare. Previsto un aumento di dieci centesimi per la zona B - dove si pagherà sessanta centesimi all'ora invece di cinquanta - mentre resterà invariato l'importo di 1,20 euro per la sosta in zona A. Tra le novità lo stop al pagamento nella pausa pranzo tutti i giorni, presumibilmente tra le ore 13 e le ore 16, quando la sosta sarà gratuita anche sulle strisce blu, ma solo in fascia B. Prevista la tariffa oraria anche di domenica e nei giorni festivi e non più solo il pagamento della prima ora come nel vecchio sistema. Cambia anche il numero e la geografia degli stalli a pagamento che dovrebbero essere circa 2.800.

Le strisce blu sono state posizionate nei luoghi ritenuti per l'amministrazione più utili mentre sono aumentate le strisce gialle per i residenti che hanno raggiunto quota 650. Si attende di conoscere l'ammontare dell'importo per l'abbonamento annuale per gli stalli destinati ai residenti. Stando ad alcune indiscrezioni la somma potrebbe aggirarsi sui cento euro. Relativamente al grattino potrà essere pagato con contanti e carte di credito e, in una fase successiva, il parcometro sarà anche lo strumento per saldare le multe in tempo reale. Lo step consecutivo riguarderà l'installazione dei sensori in grado di verificare l'occupazione dello stallo e a seguire il posizionamento dei tabelloni con l'indicazione dei posti liberi per ogni zona e anche una applicazione per individuare attraverso il proprio cellulare lo stallo vuoto più vicino.

«La scelta di non far pagare il grattino agli automobilisti nella pausa pranzo spiega intanto l'assessore alla mobilità, Emiliano Casale è il risultato di uno studio svolto negli ultimi anni in città e che ha rilevato quanto fosse disagevole e problematico per gli utenti effettuare il rinnovo in questa particolare fascia oraria. Da qui la decisione di agevolarli, prevedendo la sosta gratuita in quelle ore. Il servizio con tutte le peculiarità che caratterizzeranno questa nuova gestione sarà illustrato dall'amministrazione a breve. Tante infatti le novità che non riguarderanno soltanto il parcheggio in senso stretto».

«L'installazione dei parcometri è iniziata da pochi giorni rimarca Peppe Morelli, legale rappresentante della K-City, la società che gestirà la sosta in città per i prossimi dieci anni (rinnovabili per altri dieci) per effetto di un project financing del valore di 39 milioni di euro e proseguirà fino alla fine della prossima settimana. Poi procederemo con l'attivazione di due postazioni nel centro storico per la ricarica gratuita delle bici elettriche e dei monopattini. Si tratta di due sistemi all'avanguardia che saranno alimentati da pannelli solari. Fino ad ora siamo stati impegnati invece nelle attività di rifacimento della segnaletica stradale, in primis strisce bianche e attraversamenti pedonali, poi anche le strisce blu e gialle».

Oltre al sistema integrato di gestione della sosta a pagamento e delle contravvenzioni, la K-City si occuperà infatti anche della segnaletica stradale orizzontale e verticale, del servizio di rimozione carro gru e soprattutto della zona a traffico limitato. Tutti e quattordici i sistemi di controllo dei varchi attualmente esistenti in città verranno sostituiti da nuovi impianti di ultima generazione dotati di sistema di videosorveglianza e pannelli comunicativi gestibili anche da remoto con un sistema domotico. Cambierà anche la scritta sui pannelli, non più varco attivo e varco non attivo ma, in linea con quanto previsto dalla nuova normativa, varco aperto e varco chiuso a seconda che il tratto sia percorribile dai veicoli oppure no. Un capitolo a parte merita la videosorveglianza. Nel project financing della società di Portici, che subentra alla Tmp, sono state inserite anche sessantacinque telecamere, di queste quarantacinque verranno posizionate nel centro storico per il contrasto della movida selvaggia e il controllo del territorio e le altre venti nelle periferie per prevenire e debellare lo sversamento illegale dei rifiuti.