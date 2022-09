Rivuole la sua casa, 60enne spara contro una famiglia di africani

Una strage mancata a San Cipriano d'Aversa nella serata di giovedì. Un momento di follia, anzi di esasperazione, solo per un caso fortuito, non si è concretizzato in un massacro. Un uomo del posto, esasperato dal fatto di non riuscire a liberare l'abitazione di sua proprietà da una famiglia di immigrati che la occupava da tempo, ha sparato loro contro dopo, però, essere stato aggredito dai quattro extracomunitari. Un cittadino sanciprianese, R.Q., 60 anni, ha esploso diversi colpi di fucile a pompa, che aveva nella propria abitazione, contro alcuni cittadini africani che occupavano abusivamente un immobile di sua proprietà.

Secondo quanto raccontato agli investigatori sia dallo stesso protagonista che da altri testimoni, negli ultimi tempi, aveva tentato diverse volte di convincere gli occupanti dell'abitazione ad andare via, a lasciarla libera. Non aveva sortito, però, alcun effetto. Gli extracomunitari promettevano di andare via da lì a qualche giorno, venendo, però, sistematicamente meno alle promesse fatte. Giovedì sera l'epilogo della vicenda che avrebbe potuto avere ben altro finale. L'uomo incrocia gli immigrati e chiede, ancora una volta, loro di lasciare libero l'immobile che deve essere ristrutturato per essere utilizzato dalla propria famiglia. Ne nasce una discussione, l'ennesima di una lunga serie. R.Q. imbraccia un fucile a pompa e li minaccia, devono andare via subito.

Oramai, è fuori tempo massimo per ristrutturarla e farla utilizzare ai familiari che ne avevano bisogno. Gli extracomunitari, nel tentativo di disarmare l'uomo, visibilmente esasperato, lo assaltano ferendolo al volto e alle braccia. L'uomo, vistosi perso, al culmine della discussione, ha imbracciato il fucile a pompa che aveva con sé ed ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro gli occupanti della casa. Probabilmente ha indirizzato l'arma verso l'alto, la circostanza non è ancora ben chiara. Gli immigrati, a questo punto, provocandogli ulteriori ferite, hanno tentato di togliere il fucile dalle mani dell'uomo. Ad un certo punto, sono riusciti a sottrarre l'arma e a lanciarla lontano da lui, in strada, riportando un minimo di calma.

Il trambusto ha richiamato l'attenzione di vicini di casa e passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto i militari della locale stazione e gli agenti del posto fisso di Casapesenna che hanno disposto anche il fermo dei quattro cittadini africani, tra cui una donna, e del 60enne di San Cipriano d'Aversa in attesa di chiarire quanto avvenuto.