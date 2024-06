Rocca d'Evandro, con la moto finisce contro un muro: morto un 38enne

Il suo corpo è stato notato soltanto questa mattina intorno alle sei da alcuni automobilisti che hanno immediatamente avvertito i carabinieri. Aveva 38 anni la vittima dell'incidente avvenuto nella notte tra Rocca d'Evandro e Sant'Ambrogio del Garigliano, in via Casamarina a cavallo tra le province di Frosinone e Caserta.

Nulla da fare per Emilio Locatelli, residente nel comune ciociaro. Stando ad una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, intervenuti sul posto, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto che stava guidando schiantandosi contro un muro. Sgomento a Sant'Ambrogio dove in mattinata si è diffusa la notizia: il sindaco Sergio Messore è andato sul luogo dell'incidente e poi alla camera mortuaria dell'ospedale di Cassino, dove è stata portata la salma.

Stando al primo esame esterno sul cadavere, il decesso risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento. Fino a mezzanotte il 38enne era stato in piazza, a Sant'Ambrogio, dove si terranno le elezioni comunali tra pochi giorni e dove quindi la sera c'è movimento per i vari comizi, poi era andato in un pub di Rocca d'Evandro, con degli amici.

È tornato da solo, con la sua moto, la cui immagine faceva anche da copertina al suo profilo facebook: ha percorso quella strada, via Casamarina, che di fatto è una via più breve per tornare a casa, ma è anche poco trafficata e quindi la scoperta dell'incidente è stata fatta solo in mattinata.

Viveva con la madre, vedova, che era andata a dormire prima del rientro a casa del figlio. Che però non è mai arrivato.