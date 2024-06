È rimasto a terra, per sei ore, in una strada secondaria e senza che nessuno potesse prestargli soccorso. Drammatica la morte di Emilio Locatelli, 38enne residente a Sant’Ambrogio sul Garigliano, paese ciociaro della Valle dei Santi al confine con l’Alto Casertano. Il tragico incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato alla periferia di Rocca d’Evandro, in via Casamarina. Il giovane stava facendo ritorno a casa in sella alla sua moto dopo aver trascorso qualche ora con gli amici in un pub della zona. Una serata spensierata che non lasciava presagire il dramma che di lì a poco si sarebbe consumato.

APPROFONDIMENTI Sessa Aurunca, allevatore travolto in bicicletta «Colletta per rimpatriare la salma» Incidenti tra Villa Literno e Caserta : è strage di giovani Incidente sulla Provinciale 330: moto contro auto, morto 19enne

Emilio Locatelli aveva quasi raggiunto il territorio del suo comune di residenza quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Rocca d’Evandro e della Compagnia di Sessa Aurunca, ha perso il controllo della sua moto in prossimità di una semicurva finendo rovinosamente a terra. Un impatto che ha provocato gravi lesioni. A notare il suo corpo senza vita, poco dopo l’alba, sono stati alcuni operai diretti in un vicino cantiere. Hanno chiesto l’immediato intervento dei soccorsi ma quando un equipaggio dell’Ares 118, partito dalla postazione di Cassino, è arrivato sul posto, per lo sfortunato motociclista non c'era ormai più alcuna speranza.

Una tragedia immane quella che si è abbattuta sulla comunità santambrogiana. La madre di Emilio, vedova da qualche anno e che viveva con il figlio, non si era accorta dell’assenza del giovane perché era andata a letto presto. I carabinieri, dopo aver svolto tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica, hanno disposto il trasferimento della salma presso l’obitorio del “Santa Scolastica” di Cassino. Qui, nella giornata di domani, come disposto dal magistrato di turno, verrà eseguita l’autopsia. È necessario capire se Locatelli sia morto a seguito del violento impatto con l’asfalto o se possa aver perso il controllo a causa di un malore. Il sindaco di Sant’Ambrogio, Sergio Messore, impegnato nella campagna elettorale, ha sospeso ogni attività in segno di rispetto per un dolore così grande che ha colpito non solo la famiglia de 38enne ma l’intera comunità dove Emilio era amato e stimato. Una persona educata e generosa che viveva per la famiglia e gli amici.