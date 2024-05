Piastrine di riconoscimento, pezzi di aerei, strumentazione in dotazione alle truppe. A distanza di quasi 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, i fitti boschi del vulcano spento di Roccamonfina sembrano un museo a cielo aperto. Sotto le foglie o tra le sterpaglie, divorati dai fusti o nascosti da pietre, si nascondono decine, forse centinaia, di testimonianze materiali della guerra. Da alcuni anni un gruppo di ragazzi, appassionati di storia e di memoria, si aggira in quella selva alla ricerca di quei frammenti - capaci di raccontare a piccoli pezzi il periodo più buio per il nostro Paese. Sono i “cercatori di reperti”, che nel corso delle proprie escursioni hanno trovato tanto materiale da mettere in bacheca che si è reso necessario un museo.

Nelle campagne di Roccamonfina, ad esempio, dopo una segnalazione è stato trovato un pezzo di alluminio – parte del flap del radiatore di un Messerschmitt BF109, aereo da caccia tedesco monomotore e monoplano, utilizzato dalla Luftwaffe tra il 1937 e il 1945. Dopo una ricostruzione storica si scopre che il 20 novembre del 1943 in quella zona venne abbattuto un aereo tedesco e il pilota Heinrich Sommer perse la vita nella caduta. L’ipotesi è che quel pezzo appartenga proprio a quel velivolo. Durante una delle ultime ricerche, con grande stupore i giovani recuperano invece una cintura gonfiabile (modello M1926), in dotazione alle truppe americane. Con la stessa funzione di salvagente, lo strumento fu lo stesso usato nelle operazioni anfibie o di sbarco, come in Normandia del 1944. Ma non finisce qui: sono diverse le piastrine appartenute ai soldati e tuttora immerse nel parco regionale del Garigliano. In pochi anni il gruppo ha raccolto piastrine algerine e marocchine (appartenute a soldati delle truppe alleate stanziate sul territorio), ma anche statunitensi e italiane.

La scoperta più clamorosa è stata forse la “dog tag” appartenuta al sergente Leonard R. Grimes, di stanza sul territorio vulcanico. In quell’agosto del 2021 nello stesso punto i “relic hunters” trovano anche paletti da tenda, razioni alimentari (biscotti perfettamente conservati), bottoni e residui di uniforme. Da quel momento si attiva la macchina delle ricerche e dopo poche ore viene contattato il figlio del sergente Grimes, Patrick, residente in Florida. Il sergente pluridecorato arrivò a Roccamonfina tra il 31 ottobre e il 6 novembre 1943, da dove le truppe sarebbero ripartite per i luoghi di battaglia e lo sfondamento della Linea Gustav. Ferito e pluridecorato, Grimes sopravvisse alla guerra e riuscì a far ritorno a casa. È scomparso nel 2011 all’età di 94 anni. Lo scorso dicembre, invece, spunta la piastrina di un soldato di Mondragone. Sebastiano Alipone matricola 27823, classe 1913, di Francesco e di Palmieri Maddalena - questi i dati che si leggono sull’oggetto di riconoscimento. Piccoli oggetti di una grande Storia, che vanno a comporre il museo storico di Roccamonfina “Una Storia da raccontare”, inaugurato meno di un anno fa.

«Restituiamo così alle nostre comunità ciò che il territorio ci ha donato – spiegano i soci – assicurando che proveremo con tutta la nostra forza a tenere vivi il ricordo e la memoria delle persone scomparse a causa di folli gesti, per un futuro migliore». Illuminati sugli scaffali ci sono anche pacchetti di sigarette “Chesterfield”, bottiglie in vetro di Coca Cola, elmetti e oggetti quotidiani. Attraverso percorsi espositivi studiati con attenzione, il museo pensato e voluto dall’associazione omonima ospita non solo tute militari degli americani che risalivano lo Stivale, armi e oggetti dei soldati, ma anche fotografie originali e lettere a madri, mogli e fidanzate, per raccontare il vissuto di quei giovani roccani strappati alla loro terra.