Sono iniziate nel peggiore dei modi le festività natalizie in quel di Roccamonfina. In questi giorni, infatti, la città è stata costretta a fare i conti con diverse problematiche che stanno mettendo a dura prova la pazienza degli abitanti locali e non solo.

Nel weekend, l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura immediata al traffico del ponte Sp 111, a causa di alcuni cedimenti provocati dall'ennesimo guasto della condotta idrica del posto. La struttura, sita tra le località di Torano e di Filorsi, rappresenta un'arteria fondamentale per la cittadina roccana, in quanto collega quest'ultima al versante teanese e ad altri comuni dell'alto casertano. La chiusura del ponte, naturalmente, rischia di provocare diversi disagi non solo al traffico locale, ma anche ai numerosissimi turisti che sono soliti visitare il caratteristico borgo roccano durante il periodo natalizio. Fino alla risoluzione del problema, coloro che vorranno raggiungere la città dell'alto casertano saranno costretti ad allungare il proprio tragitto, transitando per Caianello o per Sessa Aurunca.

Naturalmente, nella giornata di ieri, l'amministrazione roccana, guidata da Carlo Montefusco, si è subito messa al lavoro, per tentare di riportare quanto prima la situazione sotto controllo. «Per quanto riguarda l'intervento alla rete idrica ci sono diverse problematiche - ha spiegato la fascia tricolore -, innanzitutto, stiamo parlando di una condotta di adduzione in cemento amianto, di grandi dimensioni, che originariamente alimentava la città di Sessa Aurunca. II punto in cui è avvenuto il collasso, inoltre, è difficile da raggiungere, perché si trova diversi metri sotto terra, in aperta campagna. Con il terreno bagnato, i mezzi pesanti hanno difficoltà a muoversi. Per gli interventi sulle tubature idriche interrate in amianto, infine, il quadro normativo è rigidissimo. Gli operai del consorzio gestore dell'impianto stanno lavorando ininterrottamente, mentre i vigili del fuoco stanno garantendo autobotti e cisterne di acqua».

Come dichiarato dallo stesso sindaco, nel pomeriggio di ieri una parte del problema è stata risolta. Dopo diverse ore, infatti, la sostituzione della imponente condotta idrica è stata portata a termine. Ora bisognerà ripristinare quanto prima la viabilità lungo il ponte. Nella giornata di oggi, in città arriveranno i tecnici dell'ente provinciale, chiamati ad effettuare un sopralluogo lungo la struttura, pesantemente danneggiata dalle perdite della rete idrica. In particolare, come spiegato dalla fascia tricolore roccana, occorrerà innanzitutto rimettere a nuovo il manto stradale della Sp 111, ad oggi in pessime condizioni. La speranza del governo cittadino è quella di risolvere definitivamente il problema nei prossimi giorni, in modo da non privare ulteriormente il borgo roccano della fondamentale arteria stradale. Con il ponte in queste condizioni, infatti, la città rischia di restare isolata e di dover fare a meno dei suoi numerosi visitatori.