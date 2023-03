Rogo in azienda, distrutti alcuni camion: è giallo a San Felice a Cancello

Un camion è andato a fuoco e le fiamme si sono propagate, nel giro di pochissimi minuti, anche a un capannone adiacente. L'incendio si è sviluppato intorno alle 12.30, in un'azienda di trasporti in località Polvica di San Felice a Cancello. Sul posto ci sono due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e di Marcianise. Al momento, sono state coinvolte anche due auto. I pompieri, insieme alle forze dell'ordine, stanno indagando a 360 gradi sulle cause del rogo. Nelle prossime ore saranno sequestrati anche i filmati di telecamere di videosorveglianza presenti all'interno del piazzale dell'azienda.