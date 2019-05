Un incendio, di probabile natura dolosa, ha danneggiato la cappella, all'interno del cimitero di Teverola, di proprietà di un imprenditore del posto. Sul caso indagano i carabinieri. La vittima, che si occupa di illuminazione e lavora anche per conto del Comune, ha riferito di non aver mai ricevuto minacce o intimidazioni dalla camorra. Si indaga comunque in tutte le direzioni.

Giovedì 23 Maggio 2019, 18:21

