Venerdì 5 Luglio 2019, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 11:31

Aveva rubato la fede nuziale ad una signora, sferrandole un morso sulla mano sinistra perché si era rifiutata di darle del denaro per la restituzione di una carta di identità che le aveva sottratto in precedenza ma, dopo qualche giorno, è stata individuata e fermata dai carabinieri di Sessa Aurunca insieme ai suoi quattro complici connazionali.Si tratta di L.S. una rumena domiciliata in un campo nomadi di Napoli ora accusata di rapina e tentata estorsione e in stato di fermo nel carcere femminile di Pozzuoli. In una diversa operazione dei carabinieri di Sessa Aurunca è stata invece arrestata una donna di 41 anni accusata di furto nell'abitazione di un pensionato a Cellole.