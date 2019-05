Venerdì 10 Maggio 2019, 13:58

Vincenzo Ammaliato. La polizia sgombera con la forza i rom del campo abusivo di Giugliano, e i parte di loro si sposta nel vicino territorio di Castel Volturno, creando allarma in una città già alle prese con numerose problematiche, ma cui mancava un insediamento abusivo di nomadi. Il comandante dei vigili del centro domiziano presente allo sgombero ha fatto sapere al suo sindaco, Dimitri Russo, di aver contato circa otta mezzi fra camper e roulotte spostarsi verso nord. E poco fa sono effettivamente comparsi i primi insediamenti abusivi di rom in via Cosenza, nello svincolo della superstrada Nolla Villa literno, al confine col territorio di Villa Literno.