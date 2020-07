Un pomeriggio di passione a Roma Termini. A partire dalle 17 di domenica 26 luglio i treni della linea Roma-Cassino hanno subito ritardi a causa di un incendio adiacente la sede ferroviaria, nei pressi di Zagarolo. Così il sito di Trenitalia prova a spiegare agli utenti il disagio causato ai viaggiatori. L'aggiornamento delle 18:30 di Trenitalia avvisa che la circolazione dei treni è ripresa ed è regolare. Ma a Roma Termini è il caos.

Ai passeggeri del treno regionale delle 17 diretto a Caserta viene annunciato un ritardo di trenta minuti, che diventano 60, 80, 90. Poi, il ritardo non è più calcolabile e ai passeggeri vengono distribuite bottigline di acqua. Si annuncia che il treno non parte, la circolazione sulla linea è sospesa. I passeggeri iniziano a scendere per cambiare treno e passare al binario da dove è previsto che ne parta un altro diretto a Cassino. Ma è un cortocircuito, l'altoparlante annuncia che il treno sta invece per partire e le persone restano quindi a bordo. Con un certo sconcerto e tutto in barba alle norme anti-Covid.



Dopo altri minuti di attesa ai passeggeri viene detto ancora una volta di cambiare treno. Stavolta per davvero. La gente corre e si accalca ma è inevitabile. Tutti a bordo del treno per Cassino, i passeggeri si rendono conto che le vetture sono sovraffollate secondo le norme anti-Covid. E, infatti, ai passeggeri che non occupano posti liberi da bollini rossi viene chiesto di scendere dal treno. Di nuovo. Finalmente, chi era in attesa dalle 17 riesce a partire poco prima delle 20.