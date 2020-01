È ripresa alle 14.30, al termine dei rilievi di rito dell’autorità giudiziaria, e sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria fra Aversa e Villa Literno, sulla linea Roma-Napoli via Formia, sospesa per l’investimento mortale di un uomo di 39 anni avvenuto alle 10.55 ad Albanova.



Durante lo stop è stato attivo un servizio sostitutivo con bus.



I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 180 minuti. Quattro i convogli deviati su percorsi alternativi, sei quelli a lunga percorrenza limitati nel percorso, due i regionali cancellati.

