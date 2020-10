Una rotonda sul cortile. Vista giardino. Con guardrail a pochi passi da casa. È un monumento allo spreco e all'approssimazione la rotatoria di via Variante sannitica, località «Oschito» a Valle di Maddaloni, che continua a far parlare di sé. Una infrastruttura progettata dalla Provincia di Caserta nel 2014 con fondi europei, realizzata dal Comune (con il sindaco dell'epoca Giovanni Pascarella) e costata oltre 3 milioni di euro, inaugurata nel 2016.

Doveva essere di supporto per le aziende che si sarebbero insediate nell'adiacente area Pip, rimasta però monca, visto che un solo capannone è stato completato ed è entrato a regime. L'unica certezza è che è diventata un pericolo e un tarlo per i residenti della zona, tra incidenti e inquinamento acustico. Condannata da tutti, senza che però sia cambiato qualcosa in questi anni. E allora i cittadini sono pronti a rilanciare la protesta. «Siamo di fronte a un caso più unico che raro», raccontano. «L'errore a monte fu di realizzarla, visto che i flussi di traffico dell'area non sono sufficienti a giustificare la presenza di una rotonda del genere. Poi le rotatorie che insistono su una strada extraurbana devono avere un diametro minimo di 25, quella in questione ha 15 metri di diametro. E ancora la distanza minima di sicurezza dalle case è di 30 metri, qui siamo ad appena 20 metri. Poi, clamorosamente, nei progetti non abbiamo trovato traccia delle case, non ne è stata segnalata la presenza. Ma non basta: è anche una struttura sopraelevata nell'isola centrale, crea una curva molto stretta che costringe a rallentare, molti sbandano ed è già stata teatro di numerosi incidenti, di cui uno mortale nel novembre 2016. Fino a quando dovremo andare avanti così, senza che nessuno prenda provvedimenti?», chiedono in gruppo.

I residenti hanno fatto anche preparare una perizia tecnica, in cui si evidenziano tutti i rischi. Emerge un dato preoccupante: «Gli ingegneri hanno calcolato che già a una velocità di 40 chilometri orari in caso di incidente, i detriti arriverebbero in giardino, ma a 60 chilometri orari addirittura c'è il rischio che i detriti colpiscano le case. C'è un enorme problema di sicurezza, su cui non abbiamo risposte da nessuno». Del resto, basta vedere dove è posizionato il guardrail in curva, quasi aderisce al muro di cinta di una abitazione.

«Per non parlare dei rumori prodotti da camion e altri mezzi pesanti già a partire dalle 5 del mattino: quando arrivano alla rotatoria devono frenare per forza producendo un inquinamento acustico notevole, tanto che alcuni residenti hanno affittato casa altrove per ritrovare un poco di serenità». Un pasticcio anche sulle competenze fino a quando l'Anas ha fatto sapere che la gestione spetta al Comune di Valle di Maddaloni.

Su tutta la vicenda negli anni scorsi è stata anche inviata una segnalazione in Procura. Più volte pubblicamente anche l'attuale sindaco di Valle, Francesco Buzzo, ha criticato la rotatoria, annunciando interventi per risolvere definitivamente la vicenda, che vuol dire eliminarla oppure spostarla lontano dalle case. Contro l'opera si è scagliato pure il deputato dei Cinque Stelle Antonio Del Monaco, definendola inutile, con l'impegno di avviare accertamenti. Ma la pazienza dei residenti è ormai finita.



