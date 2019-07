Sono state le urla della commessa del negozio a permettere l'arresto di un 47enne con l'accusa di rapina. L'uomo aveva appena rubato 5 paia di occhiali griffati all'interno dell'esercizio commerciale di Frignano. I carabinieri della Stazione di Cancello e Arnone, in transito nei pressi del negozio, supportati da altri militari del posto sono intervenuti proprio mentre l'uomo, originario del Burkina Faso M.B., in Italia senza fissa dimora, era stato messo in fuga dalla commessa. Arrestato è stato tradotto nel carcere di Poggioreale

Venerdì 5 Luglio 2019, 17:39

