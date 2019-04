Mercoledì 24 Aprile 2019, 16:01

I carabinieri hanno bloccato un ladro seriale di pneumatici che ha messo a segno una serie di furti di gomme tra Caserta e Casagiove. I militari della compagnia di Caserta, diretti dal maggiore Andrea Cinus, e della stazione di Casagiove hanno arrestato il 34enne A.V. a Villaricca in flagranza di reato per furto, l'uomo è residente a Melito.L’uomo è stato fermato dai militari dell’Arma mentre asportava quattro cerchi in lega e relativi pneumatici da un’autovettura Audi A1, in sosta all’interno di un parcheggio condominiale. Le gomme venivano «sostituite» con dei sassi.La successiva perquisizione ha consentito di ritrovare, all’interno del portabagagli, due borse contenenti attrezzature e materiale elettrico, poco prima asportate da una seconda automobile parcheggiata in zona.La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita agli aventi diritto mentre l’autovettura in uso a A.V. e gli attrezzi utilizzati per il furto sono stati sottoposti a sequestro.