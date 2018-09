Aversa, rubava i farmaci dell'ospedale: infermiere denunciato per peculato

Venerdì 14 Settembre 2018, 13:50

La guardia di finanza di Aversa ha deferito all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, un infermiere professionale 45enne, in servizio presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, ritenuto responsabile del reato di peculato.Il soggetto, trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di farmaci e presidi medici di provenienza illecita, in quanto dotazione interna dell’ospedale, è stato denunciato a piede libero per il reato di peculato. I farmaci, insieme ai presidi medici, sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.L'uomo, sul quale i finanzieri avevano già raccolto mirate informazioni, è stato intercettato ieri, appena terminato il turno di servizio notturno, durante lo svolgimento di un posto di controllo vicino alla struttura ospedaliera. Già da una prima sommaria ispezione dell’abitacolo del mezzo veniva notato un cospicuo quantitativo di farmaci e presidi medici di provenienza illecita, in quanto dotazione interna dell’ospedale. Su tutte le confezioni, infatti, era riportata la dicitura «confezione ospedaliera» e risultavano essere stati trafugati da un’unità operativa complessa dell’ospedale normanno. L'ispezione veniva quindi estesa all’abitazione dell’operatore sanitario, dove venivano rinvenuti ulteriori farmaci: medicinali di uso comune, anestetici, cicatrizzanti, corticosteroisi, antibiotici, guanti monouso, disinfettanti e soluzioni fisiologiche, tutti riportanti la medesima dicitura e dunque di provenienza illecita.