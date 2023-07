Rubavano auto ad Aversa e nell'agro, "incastrati" dalle telecamere: due arresti

Rubavano auto parcheggiate con una certa abilità per poi spostarle in luoghi sicuri di difficile localizzazione. Un "giochetto" non da poco. Scoperti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Aversa, sono stati arrestati su ordine del giudice del tribunale di Napoli nord. Si tratta di Massimo Flosco di 35 anni e Angela Basile di 44 anni, da ieri ai domiciliari.

Le indagini - eseguite fra maggio 2022 e febbraio del 2023 - hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti dei due protagonisti dei misfatti. La ricerca dei responsabili della sparizione delle vetture ha mosso i primi passi dopo le denunce dei cittadini esasperati dai furti e dai danneggiamenti alle auto, reati che destano un forte allarme sociale fra la popolazione dell'agro aversano. A incastrare la coppia sono state le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza e le intercettazioni telefoniche eseguite dai carabinieri normanni.